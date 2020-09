Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Tankstelle - Täter flüchtig

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Unbekannter überfiel mit einem Messer am frühen Freitagabend (4. September) eine Tankstelle auf der Werler Straße. Gegen 18.40 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum und begab sich sofort zum Verkaufstresen. Er holte das Messer hervor, bedrohte damit die Verkäuferin und forderte die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt wurde, verließ er den Verkaufsraum in unbekannter Richtung. Der Räuber ist zirka 1,70 m groß, ungefähr 30 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und sprach Hochdeutsch. Er hat ein mitteleuropäisches Aussehen. Der Täter trug bei der Tatausführung dunkle Kleidung mit einer schwarzen Kappe und einen Mund/Nasenschutz. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (be)

