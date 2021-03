Polizei Bielefeld

POL-BI: Vier Außenspiegel abgetreten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei Bielefeld bittet um Hinweise zu Sachbeschädigungen an vier Fahrzeugen, die in der Nacht auf Dienstag, 16.03.2021, an der Heeper Straße standen.

Zwischen Montagabend, 21:00 Uhr und Dienstagmorgen 06:25 Uhr trat ein unbekannter Täter die Außenspiegel von einem schwarzen VW Golf, zwei grauen VW Golfs und einen schwarzen VW Polo ab. Die Fahrzeuge standen an der Heeper Straße zwischen der Holländische Straße und der Hermann-Delius-Straße auf der rechten Seite in Fahrtrichtung Hubertstraße.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 0521-5450 beim Kriminalkommissariat 16 zu melden.

