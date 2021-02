Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Radfahrer angefahren

Offenburg (ots)

Ein 37 Jahre alter Fahrradfahrer wurde am Dienstagabend von einem 22-jährigen Autofahrer auf der Hügelsheimer Straße an der Einmündung zur Berggasse angefahren und hierbei leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Ford-Lenker gegen 18:30 Uhr nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen und übersah hierbei den ihm entgegenkommenden Radfahrer. Ersten Schätzungen zufolge entstand an dem Wagen und an dem Fahrrad ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2.100 Euro. /cw

