Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Widerstand geleistet

Rastatt (ots)

Nach einer Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Rastatt am Dienstagabend im Leopoldring sieht sich ein 20-Jähriger aufgrund seines unkooperativen Verhaltens nun mit einer ganzen Palette an Anzeigen konfrontiert. Eine Zeugin verständigte kurz nach 22 Uhr die Polizei, da sie festgestellt hatte, dass aus einer dortigen Wohnung nicht nur massiver Lärm drang, sondern sich dort auch mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten aufgehalten haben sollen. Im Zuge einer kurz darauf durchgeführten Überprüfung der betroffenen Wohnung konnten drei Heranwachsende aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen werden. Der 20-jährige Bewohner zeigte sich von Beginn der Kontrolle an derart aggressiv, dass es im weiteren Verlauf zu massiven Widerstandshandlungen kam. Hierbei beleidigte der Heranwachsende die Ermittler fortlaufend. Letztlich musste ihm der Gewahrsam eröffnet werden. Eine ebenfalls in der Wohnung befindliche 17-Jährige versuchte sich in diesem Zusammenhang ebenfalls gegen die Beamte zu richten und musste unter Anwendung unmittelbaren Zwangs zur Raison gebracht werden. Möglicherweise hatte der vorangegangene Alkoholkonsum der beiden zu dem unkooperativen Verhalten beigetragen. Neben dem Verstoß gegen die Corona-Verordnung müssen beide nun auch ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte über sich ergehen lassen. Gegen den 20-Jährigen wird zudem wegen Beleidigung ermittelt.

