POL-OG: Baden-Baden, Oos - Chemische Reaktion

Eine chemische Reaktion in einem Filter führte in der Nacht auf Mittwoch zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Dr.-Reckeweg-Straße. Nach längerer Suche durch die Wehrleute in einem dortigen Firmengebäude konnte der Schmorbrand in einem verpackten Filter gefunden werden. Im Anschluss wurde der Auslöser für den Feueralarm beseitigt. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

