POL-OG: Offenburg, A5 - LKW-Fahrer übersieht PKW

Offenburg (ots)

Am Dienstagmorgen um 7 Uhr kam es an der A5-Anschlussstelle Offenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Ein 53-jähriger LKW-Fahrer befuhr die linke Fahrspur der Auffahrt zur A5. Als seine Spur endete, wollte er auf die rechte Spur wechseln und übersah dabei offenbar die Seat-Fahrerin. Ihr Fahrzeug wurde dabei hinten links getroffen und drehte sich um 90 Grad. Im Anschluss wurde es - quer zur Fahrbahn stehend - etwa 50 Meter in Richtung Beschleunigungsstreifen weitergeschoben, bevor der LKW zum Stehen kam. Durch die Kollision wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 11.000 Euro. Bei einem im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführten Atemalkoholtest ergab sich bei dem 53-jährigen Kraftfahrer ein Wert von knapp 0,4 Promille. Da er in diesem Zustand einen Unfall verursacht hat, erwartet ihn, sollte die Blutuntersuchung den Wert bestätigen, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

