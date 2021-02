Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen vergangenen Freitag 20 Uhr, und Samstag 9 Uhr, bei einer Firma in der Herrenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte ein bislang unbekannter Schütze mittels eines Luftgewehrs vier Fensterscheiben beschossen haben. Hierbei entstand jeweils an der äußeren Scheibe der Doppelverglasung ein Schaden in einer Gesamthöhe von circa 1.500 Euro. Die Beamten des Polizeiposten Ettenheim haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer, 07822 44695-0. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell