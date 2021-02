Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rotlicht missachtet

Rastatt (ots)

Die Missachtung einer roten Ampel hat ersten Erkenntnissen zufolge am Montagabend an der Kreuzung der K 3741 zur K 3769 zu einer Kollision sowie einem Sachschaden von rund 15.000 Euro geführt. Laut Schilderung eines Zeugen soll ein 41 Jahre alter Mazda-Fahrer gegen 22:10 Uhr trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein und hierbei mit dem Suzuki eines 38-Jährigen kollidiert sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/cw

