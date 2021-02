Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ermittlungen nach gefährliche Körperverletzung

Gaggenau (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben nach einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Murgtalstraße die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 20-Jähriger am Montagabend von einer vierköpfigen Personengruppe angegriffen worden sein. Zeugenaussagen zufolge wurde der Heranwachsende gegen 20 Uhr durch Tritte und Schläge verletzt und musste sich anschließend zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus begeben. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren, welche kurz nach dem Vorfall im Zuge einer eingeleiteten Fahndung durch die Beamten des Reviers Gaggenau aufgegriffen wurden, müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell