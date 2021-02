Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrszeichen überfahren

Gaggenau (ots)

Ein 18-jähriger Smart-Fahrer war am Montagabend auf der Konrad-Adenauer-Straße aus Richtung Stadtbrücke kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße unterwegs. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Fahrzeugführer gegen 19.25 Uhr auf der regennassen Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts ab, prallte gegen eine Sitzbank einer Fußgängerzone und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher blieb dabei glücklicherweise unverletzt, sein 16-jähriger Beifahrer verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 19.000 Euro. Der Schaden der beschädigten Bank und des Verkehrszeichens kann noch nicht beziffert werden. Den Heranwachsenden erwartet nun eine Strafanzeige.

/ph

