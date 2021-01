Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: 2 PKW brennen am Neujahrsmorgen in Delmenhorst

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am 01.01.2021, gegen 07.00 Uhr, wird der Brand von zwei PKW gemeldet, die auf einem Anwohnerparkplatz hinter einem Mehrfamilienhaus an der Ludwig-Kaufmann-Straße abgestellt waren. An den beiden VW Golf entstanden durch das Feuer Totalschäden. Zeitgleich brannte es auch im Mehrfamilienhaus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Delmenhorst kam es durch das Feuer im Treppenhaus nur zu kleineren Schäden. Der Gesamtschaden der Brände beträgt nach ersten Schätzungen 14.000 Euro. Die Tatortaufnahme ergab Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Weitere Brandermittlungen sind eingeleitet.

