Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brake, LK Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am 30.12.2020, um 15:05 Uhr, befährt ein 24-jähriger Braker mit seinem Motorrad die Golzwarderstraße in Fahrtrichtung Weserstraße in Brake. Kurz vor der Einmündung Ammerlände Straße gerät der Fahrzeugführer mit seinem Motorrad aufgrund einer Ölspur ins Schleudern und stürzt auf die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer verletzt sich leicht und wird dem Krankenhaus Brake zugeführt. Der Verursacher der Ölspur auf der Fahrbahn ist unbekannt.

Hinweise bezüglich des Verursachers der Ölspur bitte an die Polizei in Brake, Tel.: 04401-9350.

