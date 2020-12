Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Hatten, LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am 30.12.2020, um 13:10 Uhr ist es in Hatten auf der Astruper Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 25jährigen Fahrer eines Opel Astra aus der Gemeinde Großenkneten befuhr zusammen mit seinem 23jährigen Beifahrer aus der Gemeinde Hatten die Astruper Straße von Wardenburg in Richtung Sandkrug. Kurz vor dem Ortseingang Sandkrug kam der Pkw zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch das Gegenlenken des Fahrzeugführers verlor dieser die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo der Pkw kopfüber auf dem Acker liegen blieb. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht und der Beifahrer schwer verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

