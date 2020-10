Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht eines verbotenen Autorennens - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Montag, den 26.10.2020, gegen 02:18 Uhr, lieferten sich nach aktuellem Ermittlungsstand drei PKW-Fahrer, auf der A5 zwischen der Anschlussstelle (AS) Weil am Rhein und AS Efringen-Kirchen, ein Autorennen. Die bislang Unbekannten sollen dabei ihre Fahrzeuge zweimalig bis 60 km/h herab abgebremst und daraufhin wieder stark beschleunigt haben. Es soll sich um drei Fahrzeuge mit schweizerischer Zulassung gehandelt haben. Sie konnten im Rahmen einer Fahndung nicht angetroffen werden. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, 07621 9800-0, sucht Zeugen.

