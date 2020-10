Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer-Kontrollen der Polizei Hamm

Hamm-Mitte (ots)

Wer in den letzten Tagen früh auf den Straßen unterwegs war, hat es sicher bemerkt: Es ist Zeit, sich über die Sichtbarkeit und Beleuchtung Gedanken zu machen.

Nahezu jeder kann von einer Situation berichten, in der er einen Fahrradfahrer in der Dunkelheit nicht richtig oder fast zu spät erkannt hat.

Tragisch wird es, wenn es aufgrund mangelhafter Beleuchtung zu einem Verkehrsunfall kommt. Die richtige Fahrradbeleuchtung kann Leben retten und schwere Unfälle verhindern.

Am Mittwoch, 7. Oktober, kontrollierten Beamte des Bezirksdienstes in den frühen Morgenstunden die Rad fahrenden Schulkinder an der Friedensschule, der Realschule Mark und der Konrad-Adenauer-Realschule.

Von den insgesamt 76 überprüften Fahrrädern wurden fast an jedem dritten Beleuchtungsmängel festgestellt.

Die Kontrollen wurden anschließend im Bereich der Innenstadt fortgesetzt. Bei 65 Radfahrern ahndeten die Polizisten zehn Verstöße.

Schlecht lief es für einen 59-jährigen Mann aus Hamm, der vom Rad steigen musste, um direkt von den Beamten in die JVA gebracht zu werden - gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell