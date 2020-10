Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dreistes Diebespaar

Hamm-Mitte (ots)

Eine 79-jährige Hammerin wurde am 7. Oktober, gegen 12.30 Uhr, Opfer eines dreisten Diebespaares.

Kurz vor ihrer Wohnanschrift auf dem Langewanneweg, wurde die Senioren von einer männlichen und einer weiblichen Person aufgehalten.

Mit Gestiken zeigte die weibliche Unbekannte wiederholt auf ihre Zähne und ließ die Hammerin so glauben, dass sie einen Zahnarzt suchen würden. Hilfsbereit zeigte die 79-Jährige dann in die Richtung des nächstgelegenden Zahnarztes und ging weiter in zu ihrer Wohnanschrift, wo sie dann das Fehlen ihrer Geldbörse feststellte.

Bei der weiblichen Tatverdächtigen handelt sich um eine zirka 25 bis 30 Jahre alte Frau, mit langen schwarzen Haaren zum Zopf gebunden. Sie trug eine dunkle Hose und einen dunkelgrauen Mantel. Der männliche Begleiter ist 1,70 Meter groß, hat kurze Haare und trug eine graue Jacke.

Bei Hinweisen zu den beschriebenen Personen wenden Sie sich an die Polizei Hamm unter der 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(mg)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell