Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Freiburg (ots)

Noch glimpflich ist der Sturz eines Motorradfahrers auf der L 170 bei Grafenhausen-Rothaus am Samstag, 04.07.2020, ausgegangen. Leicht verletzt kam der 30-jährige ins Krankenhaus. Kurz vor 11:00 Uhr war der Motorradfahrer in einer engen Kurve zu Fall gekommen. Motorrad und Fahrer rutschten über die Gegenfahrbahn von der Straße unmittelbar vor einem herannahenden Radfahrer und einem Auto. Der Motorradfahrer überstand den Unfall, obwohl er noch mit einem Baum kollidierte, mit leichten Verletzungen. Am Motorrad, einer Triumph, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell