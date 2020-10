Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb durch Anwohnerin gestört

Hamm-Mitte (ots)

Am 7. Oktober, gegen 14 Uhr, versuchte ein Unbekannter in die Gartenhütte eines Einfamilienhauses in der Lauenburger Straße einzubrechen.

Er hebelte das Schloss eines Holztores auf, um in den Garten zu gelangen. Als er gerade versuchte, auch noch das Schloss der Gartenhütte gewaltsam zu öffnen, bemerkte die 56-jährige Bewohnerin den Eindringling. Der Unbekannte floh daraufhin durch das Gartentor in Richtung Osten.

Nach jetzigem Stand konnte der Flüchtige keine Beute machen.

Der Tatverdächtige ist zirka 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahren alt und sehr schlank. Er hatte einen Dreitagebart, kurze dunkle Haare und trug eine graue Jacke. Ebenfalls führte er eine Umhängetasche mit sich.

Wer Hinweise zu dem Gesuchten geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu wenden.(mg)

