Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nachdem ein 40-jähriger Radfahrer am 7. Oktober auf der Merschstraße Schlangenlinien fuhr, wurde er um 15.10 Uhr angehalten. Bei der weiteren Kontrolle verhielt sich der Hammer so aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Das hielt den Rüpel aber nicht davon ab, die Polizeibeamten auch noch zu treten und fortwährend zu beleidigen. Der Trunkenbold musste schließlich eine Blutprobe abgeben. Im Gewahrsam konnte der Mann in einer Zelle seinen Rausch ausschlafen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.(lh)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell