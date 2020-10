Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub in Wohnung - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 6. Oktober, gegen 22 Uhr, wurde einem 57-Jährigen das Mobiltelefon in einer Wohnung an der Albertstraße geraubt. Ein unbekannter Mann verschaffte sich zunächst gewaltsam Zutritt zur Wohnung des Geschädigten und entwendete ihm anschließend das Mobiltelefon. Der Täter mit nordafrikanischem Aussehen flüchtete in unbekannte Richtung. Ergänzend zur Beschreibung kann angeben werden, dass er circa 30 bis 35 Jahre alt ist, etwa 1,80 Meter groß, eine normale Statur und krauses, schwarzes Haar hat. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell