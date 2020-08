Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Mehring (ots)

Am Dienstag, 25.08.2020, wurde zwischen 10.00 und 10.20 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Einkaufsmarktes in der Spielesstraße in Mehring ein schwarzer Audi A4 Kombi mit luxemburgischen Kennzeichen am linken vorderen Kotflügel beschädigt.

Der Sachschaden an dem Audi beträgt ca. 1500 EUR.

Als Verursacher kommt ein Pkw in Frage, der neben dem Audi eingeparkte oder dies versuchte.

Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Schweich unter der Telefonnummer 06502-91570.

