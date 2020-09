Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit zwei Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Schwaigern: B 293 / Pkw hat sich überschlagen Heute Mittag kurz vor 11.45 Uhr ereignete sich auf der B293, kurz nach Ortsende Schwaigern in Richtung Gemmingen, ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor eine 24-jährige Pkw Seat-Lenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wurde hierbei schwer verletzt und war bislang nicht mehr ansprechbar. Sie wurde durch den Rettungsdienst umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus ver-bracht. Die Bundesstraße 293 war bis kurz nach 14.00 Uhr wegen Bergungs- und Reinigungsarbei-ten voll gesperrt. Am verunfallten Pkw entstand Totalschaden Durch den Verkehrsunfall waren die Polizeirevier Lauffen und Böckingen mit drei Streifen im Einsatz, Feuerwehr und Rettungsdienst übernahmen mit mehreren Einsatzfahrzeugen die Bergungs- /Absperr- und Rettungsmaßnahmen.

Bad-Friedrichshall: Auf Kreisstraße Frontalzusammenstoß Kurz vor 12.00 Uhr meldet der Rettungsdienst einen schweren Unfall im Bereich der Heuch-linger Mühle. Den ersten Ermittlungen zu Folge wollte der der 29-jährige Lenker eines Pkw VW Polo, von Heuchlingen kommend, nach links in die Kreisstraße 2029 einbiegen. Hierbei übersah er die Vorfahrt eines 28-jährigen Pkw VW-Golf-Lenkers, der die Kreisstraße 2159 von Obergriesheim kommend, in Richtung Heuchlingen befuhr. Beide Fahrzeuge prallten nahezu frontal an der Einmündung zusammen. Der 28-jährige Golf-Lenker wurde hierbei schwer verletzt und musste von Feuerwehr und Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Lenker des VW Polo wurde leicht verletzt. Kurzfristig war auch der Rettungshubschrauber bei dem Unfall im Einsatz, dieser konnte je-doch relativ schnell entlassen werden. Beide Verletzte wurden mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus ver-bracht. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort, das Poli-zeirevier Neckarsulm musste mit drei Streifen das Unfallgeschehen bewältigen. Bis ca. 14.00 Uhr war die Strecke wegen Reinigungsarbeiten noch gesperrt, da sich Flüssig-keiten auf der Fahrbahn verteilt hatten.

