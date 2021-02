Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Hinweise nach Überfall erbeten

Kehl (ots)

Ein Mann ist am Montagabend von zwei bislang noch Unbekannten in seiner Wohnung in der Hauptstraße überfallen worden. Laut Schilderung des Überfallenen habe es gegen 20:40 Uhr an seiner Wohnungstür geklopft. Als er die Tür öffnete, hätte ihn einer des Duos am Oberkörper gepackt und in die Wohnung gedrückt. Er sei in der Folge fixiert und bedroht worden. Währenddessen sei der zweite Täter in die Wohnung getreten und habe diese nach Bargeld durchsucht. Mit etwas mehr als 100 Euro seien die mutmaßlichen Räuber in der Dunkelheit verschwunden. Bislang fehlt von den beiden jede Spur. Das Opfer beschrieb die Unbekannten als Südländer mit muskulöser Figur (Bodybuilder). Beide seien etwa 180 Zentimeter groß und mit schwarzen Daunenjacken, schwarzen Wintermützen und dunklen Hosen bekleidet gewesen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung.

