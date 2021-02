Polizei Münster

POL-MS: Zeuge meldet Beobachtung der Polizei - Polizisten nehmen mutmaßlichen Räuber nach zwei Überfällen auf Tankstelle in Nienberge fest

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Freitag (12.2.) einen 17-jährigen Tatverdächtigen nach den zwei Raubüberfällen auf eine Tankstelle an der Altenberger Straße am 31. Januar und am 10. Februar fest. Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich bei der Polizei, nachdem er in einer vorherigen Berichterstattung den Aufruf gesehen hatte. Sein Hinweis und weitere Ermittlungen führten Polizisten auf die Spur des Täters. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Haftbefehl. Der 17-Jährige sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft.

