Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Weitere Kontrollen aufgrund von Bürgerbeschwerden

Grünstadt, Uhlandstraße und Mörikestraße - 25.08.2020, 19:00 - 23:00 Uhr (ots)

Nach Bürgerbeschwerden über getunte, bzw. überlaute Autos und Motorräder hielten Beamte der PI Grünstadt 28 Fahrzeuge in einer Standkontrolle in der Uhlandstraße an. Bei ca. 75 % handelte es sich um Anwohner, die überwiegend vorschriftsmäßig unterwegs waren. Ein PKW-Fahrer hatte die Scheiben getönt, aber keine Betriebserlaubnis dafür. Andere hatten die erforderlichen Papiere nicht mitgeführt. Auch wurde das Gebiet rund um die Mörikestraße intensiv bestreift. Es konnten allerdings keine Raser und keine "Poser" festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell