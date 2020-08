Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 100 Liter Diesel ausgelaufen...

Haßloch (ots)

...sind am 25. August nach einem Unfall auf dem Tankstellengelände in der Richard-Sang-Straße in Haßloch. Gegen 22:30 Uhr rangierte nach dem Betanken der Fahrer eines Sattelzuges rückwärts und blieb dabei an einem Poller aus Beton hängen. Neben dem Tank wurde auch der Unterfahrschutz der Zugmaschine beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 EUR beziffert. Feuerwehr und Bauhof waren im Einsatz. In die Kanalisation dürfte nach Einschätzung der Polizei Haßloch der Treibstoff nicht gelangt sein.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell