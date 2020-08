Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rehbock befreit

Haßloch (ots)

Einen außergewöhnlichen Rettungseinsatz erlebten Polizisten der Polizeiinspektion Haßloch am frühen Dienstagmorgen (25.Aug 2020, 06:15 Uhr) in der Hans-Böckler-Straße (Haßloch). Ein junger Rehbock hat sich mit seinem Geweih im Zaun einer Pferdekoppel verfangen, so ein Anrufer. Die Beamten beruhigten das bereits erschöpfte Tier und befreiten es aus der misslichen Lage. Offensichtlich unverletzt konnte es in die Freiheit entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

