Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit 13-jährigem Radfahrer

Bad Dürkheim (ots)

Am 24.08.2020 gegen 17.00 Uhr kam es in der Mannheimer Straße im Kreuzungsbereich zur Gutleutstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Autofahrerin von der Gutleutstraße nach links auf die Mannheimer Straße einbog, nachdem die Ampel ihr das grüne Lichtsignal angezeigt hatte. Ein 13-jähriger, der mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg befuhr, missachtete das Rotlicht des Fußgängerüberwegs, so dass es zum Zusammenstoß kam. Glücklicherweise erlitt der Junge lediglich Prellungen und Schürfwunden. Bei der technischen Kontrolle des Rades stellte sich heraus, dass die Bremsen nicht funktionierten.

