Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Automaten aufgebrochen

Haßloch (ots)

Der Kasseninhalt zweier Staubsaugerautomaten war das Ziel von Unbekannten am vergangen Wochenende (22.-24. Aug. 2020) an einer Tankstelle in der Hans-Böckler-Straße in Haßloch. Etwa 40-70 EUR dürften die Täter erbeutet haben, schätzt der Betreiber. Der durch das Aufhebeln verursachte Schaden liegt deutlich höher (ca. 150 EUR). Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



