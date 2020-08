Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall - Weinbergsbesitzer gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, 23.08.2020 befuhr ein 22-jähriger aus Baden-Württemberg mit seinem BMW die B37 von der Autobahn kommend in Richtung Bad Dürkheim. Kurz nach dem Autobahnende kam er, vermutlich aufgrund zu hoher und nicht angepasster Geschwindigkeit, links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und stieß dann gegen eine "Wingertsstange", wodurch der Wagen zum Anhalten kam. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus und das komplette Fahrzeug wurde zerdrückt, so dass es sich um einen Totalschaden handeln dürfte. Der 22-jährige und sein Beifahrer wurden trotz des heftigen Aufpralls glücklicherweise nicht verletzt. Für die weitere Unfallsachbearbeitung sucht die Polizei Bad Dürkheim den Besitzer des Weinbergs. Dieser soll sich bitte mit der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06322-963 0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: T. Winzen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell