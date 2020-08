Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Amfetamin

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht auf Montag, den 24.08.2020, gegen 01:00 Uhr, wurde ein Pkw in der Landauer Straße in Neustadt an der Weinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle können bei dem 46-jährigen Fahrer aus dem Raum Kaiserslautern erhebliche Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung erkannt werden. Ein durchgeführter Vortest schlägt positiv auf Amfematin an. Hiernach wurde der Fahrzeugführer zum Zwecke der Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des Führens eines Fahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Fahrzeugschlüssel wurden, um eine Weiterfahrt zu verhindern, vorbeugend sichergestellt.

