Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten ist ein etwa 10 Jahre alter Alfa Lancia mit eidgenössischer Zulassung am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesautobahn A81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Autobahnanschlussstelle Tuningen. Der 24-jährige Lenker des Pkw befuhr die Bundesautobahn in Fahrtrichtung Stuttgart und wurde hierbei auf einen plötzlichen Leistungsverlust und Rauchentwicklung aufmerksam. Er verließ die Autobahn an der Abfahrt Tuningen und stellte sein Fahrzeug an der dortigen Nothaltebucht ab, wo der Alfa Lancia vollständig ausbrannte. Der brennende Pkw wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Geisingen abgelöscht. Er musste mit Totalschaden von der Brandstelle abgeschleppt werden. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde die Asphaltdecke unter dem brennenden Pkw. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

