Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkohol- und Drogenfahrten geahndet

Dienstgebiet Polizeiinspektion Grünstadt (ots)

Im Laufe des heutigen Sonntags, 23.08.2020 führten Beamte der Polizei Grünstadt Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im gesamten Dienstgebiet durch. Hierbei wurden bei Verkehrskontrollen in Kirchheim an der Weinstraße vier Fahrzeugführer festgestellt, welche einen Promillewert über 0,5 aufwiesen. Gegen die Betroffenen wird jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem erwartet sie ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld. Weiteren vier Fahrzeugführern, welche sich im Grenzbereich zu einer Ordnungswidrigkeit befanden wurde die Weiterfahrt untersagt. Auffällig viele Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Alkohol, jedoch lagen die Werte bei ihnen unter dem Grenzwert von 0,5 Promille.

In Tiefenthal wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Tiefenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten bei dem jungen Mann drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Bei einem durchgeführten Test wurde der Verdacht der Beamten bestätigt, der Test verlief positiv auf THC. Dem 15-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Den Rollerfahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit entsprechendem Bußgeld.

Die Polizei wird auch weiterhin Verkehrskontrollen im Hinblick auf die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer durchführen.

