POL-PDNW: (Wachenheim) - Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Unfallverursacher entfernt sich

Wachenheim/Weinstraße (ots)

Auf der Kreisstraße 16 zwischen Wachenheim und Kurpfalzpark kam es am 22.08.2020, gegen 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr mit seinem Motorrad die K 16 in Fahrtrichtung Kurpfalzpark aus Richtung Wachenheim kommend. Auf der Strecke zwischen Campingplatz und Oppauer Haus kam ihm eine Kolonne mit einem Bus und zwei weiteren Fahrzeugen entgegen. Das letzte Fahrzeug (weißer Pkw) missachtete das Rechtsfahrgebot und fuhr zu weit in der Spur. Der Motorradfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang ihm auch, jedoch rutschte das Motorrad seitlich weg und der Mann kam zu Fall. Der Mann verletzte sich hierbei leicht.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

