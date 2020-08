Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Unter Alkoholeinfluss mit Roller gestürzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 22.08.2020, um 18:50 Uhr stürzte in Bad Dürkheim in den Almen ein 43-jähriger Dürkheimer mit seinem Kleinkraftrad und verletzte sich hierbei am Kopf. Bei dem Fahrer konnte Alkohol in der Atemluft festgestellt werden. Eine Messung konnte nicht durchgeführt werden. Zeugen konnten beobachten, dass der Fahrer ohne Helm fuhr. Der Mann wurde zur Untersuchung in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Bei der Kontrolle des Rollers konnte zudem noch festgestellt werden, dass dieser nicht versichert war. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Steffen Rau, Dienstgruppenleiter



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell