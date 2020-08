Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Eine Bad Dürkheimerin parkte am Samstag, 22.08.2020 ihren grauen Citroen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Berliner Straße. Am nächsten Morgen musste sie feststellen, dass ihre komplette Autoseite in einem solchen Maß beschädigt wurde, dass ihr Wagen nicht mehr fahrbereit war. Ein Nachbar teilte ihr mit, dass er im Zeitraum von 22.30 Uhr bis Mitternacht einen lauten Knall wahrgenommen habe, der im Zusammenhang mit dem Unfall stehen dürfte. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 - 9630 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: T. Winzen



