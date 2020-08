Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf, nach Straßenverkehrsgefährdung auf der BAB 6

Frankenthal (ots)

Am 24.08.2020, wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim, gegen 18:44 Uhr mitgeteilt, dass ein weißer PKW, Citroen C5, auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Wattenheim und dem Kreuz Frankenthal unterwegs sei. Der PKW wurde laut Zeugenaussagen sehr schnell geführt, außerdem soll der Fahrer Schwierigkeiten gehabt haben, das Fahrzeug sicher auf einem Fahrstreifen zu bewegen. Auf Grund der unsicheren Fahrweise mussten sogar mehrfach Verkehrsteilnehmer auf den Standstreifen ausweichen. Der Fahrer des Citroen konnte schließlich am Autobahnkreuz Frankenthal kontrolliert werden. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eröffnet. Verkehrsteilnehmer die Angaben zu dem beschriebenen Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Ruchheim in Verbindung zu setzten.

Polizeiautobahnstation Ruchheim Email: pastruchheim@polizei.rlp.de Telefon: 06237/9330

