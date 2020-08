Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Polizei lasert - wenig Verstöße

Obersülzen / Dirmstein - 25.08.2020, 09:00 - 13:00 Uhr (ots)

Mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei wurden gestern Laser-Geschwindigkeitskontrollen in Obersülzen und Dirmstein durchgeführt. In der 30-er Zone in Obersülzen hatten wir in knapp 2 Stunden einen Durchfluss von ca. 600 Fahrzeugen. Es gab 6 Beanstandungen, die Vmax lag bei 55 km/h. Bei einem albanischen Fzg-Führer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 130EUR erhoben werden. In Dirmstein wurden ca. 400 Fahrzeuge gemessen, wobei 4 Autofahrer zu schnell waren. Der "Spitzenreiter" hatte 71 km/h. Die Kontrollen wurden wegen Bürgerbeschwerden initiiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell