Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Kasse aufgebrochen

Gernsbach (ots)

Nachdem ein Unbekannter am Freitagabend eine Kasse in einem Discounter aufgebrochen und das Bargeld erbeutet hatte, wurde unverzüglich eine Fahndung eingeleitet, welche jedoch zunächst erfolglos verlief. Der Hinweis einer aufmerksamen Zeugin hat die Beamten des Polizeireviers Gaggenau am Samstag jedoch auf die Spur eines möglichen Verdächtigen geführt. Bei den anschließenden Ermittlungen konnte ein Großteil des erbeuteten Bargeldbetrags bei dem Verdächtigen aufgefunden werden. Der 27-jährige Mann wurde am Sonntag beim Amtsgericht Baden-Baden einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell