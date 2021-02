Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, Ramsbach - Zigarettenautomat aufgebrochen

Oppenau (ots)

Am Sonntag teilte eine Anwohnerin den Beamten des Polizeirevier Achern/Oberkirch mit, dass in der Höfelstraße ein Zigarettenautomat offen stehen würde. Unbekannte hatten das Gerät dort gewaltsam bearbeitet, bis die Öffnung gelang. Der Zeitraum, in welchem der Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet wurde, ist nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch ermitteln nun und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07841 70660 entgegen. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell