Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Bermersbach - Wurstdieb

Gengenbach (ots)

Bislang unbekannte Wurstdiebe machten sich im Zeitraum zwischen Samstag 15 Uhr und Sonntag 12:30 Uhr an einer Hütte im Gewann "Rebmesserstein" in Bermersbach zu schaffen. Die Unbekannten drangen unbefugt in die Hütte ein und hatten es offenbar auf den Bewirtungsraum abgesehen. Hieraus entwendeten die Diebe über 40 Wurstdosen, einen Karton Salzgebäck und eine Kiste Limonade. Die Entwendung des sicherlich schmackhaften Diebesgutes, kommt die rechtmäßigen Besitzer teuer zu stehen. Auf rund 200 Euro wird der Diebstahlschaden geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. /bp

