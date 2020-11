Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch im Industriegebiet - Wer hat etwas gesehen?

KindsbachKindsbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag auf dem Recyclinghof mehrere Bürocontainercontainer sowie einen Radlader aufgebrochen. Aus den Containern stahlen sie Werkzeuge, Maschinen sowie Lebensmittel. Der Wert des Diebesguts kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen im dortigen Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 / 9229-0 in Verbindung zu setzen. |pilan

