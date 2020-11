Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufmerksame Verkehrsteilnehmerin hilft bei Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht

AschbachAschbach (ots)

Am Freitag den 06.11.2020 touchierte gegen 09:30 Uhr in der Bachstraße in Aschbach ein LKW die Dachrinne eines Anwesens. Der LKW befand sich nach jetzigem Stand der Ermittlungen bei einem Rangiervorgang. Nach dem Anstoß entfernte sich der LKW unerlaubt vom Unfallort.

Eine Aufmerksame Verkehrsteilnehmerin konnte den Anstoß beobachten und sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges notieren. Gerade durch das engagierte Verhalten der Zeugin konnte die Sachlage gänzlich aufgeklärt werden. |pilek

