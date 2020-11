Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Abwechslung auf dem Schulweg

EinöllenEinöllen (ots)

Für elf Schüler gab es am Donnerstagmorgen auf dem Schulweg einiges zu sehen. Ihr Kleinbus war auf der L 384 zwischen Relsberg und Wolfstein mit einem Transporter zusammengestoßen. "Keine Verletzten", war die wichtigste Erkenntnis bei der Unfallaufnahme der Polizei. Nach ersten Feststellungen war der Opel-Fahrer in einer Kurve im Gegenverkehr zu weit links gefahren. So entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, insbesondere an den Außenspiegeln, die sich "küssten". |pilek-AH

