Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei fahndet nach Unfallflüchtigem

AltenglanAltenglan (ots)

Bereits am Mittwoch gegen 21.00 Uhr ereignete sich auf der L368 zwischen Altenglan und Welchweiler ein Verkehrsunfall. Die 51-jährige Fahrerin eines Opel Corsa touchierte in der Hälfte der Strecke einen dort unbeleuchteten abgestellten PKW. Der Fahrer dieses Fahrzeuges weigerte sich auf die Polizei zu warten und entfernte sich mit quietschenden Reifen von der Örtlichkeit ohne seine Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem unfallbeteiligten PKW soll es sich um einen dunklen Kombi mit rumänisches Kennzeichen handeln. Dieser müsste einen Streifschaden auf der Fahrerseite von der Kollision davongetragen haben. Im Fahrzeug befand sich noch eine weibliche Person mit einem Kleinkind auf dem Arm. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallbeteiligten an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an piku-sel@polizei.rlp.de).|pikus

