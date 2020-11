Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Anhaltender Ruhestörung folgt polizeiliche Maßnahme

MeisenheimMeisenheim (ots)

Ein Bewohner in der Altstadt hat mehrere Tage den durchdringenden Alarmlaut eines Rauchmelders nicht abgestellt. Bei der Überprüfung der Sachlage durch Ordnungsamt und Polizei forderte der 59-jährige Mann unter Vorhaltung zweier Messer, dass diese verschwinden sollten. Da der Mann offenbar psychisch angegriffen war, drangen die Polizeibeamten in die Wohnung ein und entwaffneten ihn gewaltsam. Der Rettungsdienst fuhr den 59-Jährigen unter Polizeibegleitung in eine Psychiatrie. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell