POL-PDKL: A62/Kusel, Ein leicht Verletzter nach Überholmanöver

KuselKusel (ots)

Ein leicht Verletzter und ein total beschädigter Pkw sind das Ergebnis eines missglückten Überholmanövers am Freitagmorgen auf der A62. Unmittelbar vor der Ausfahrt Kusel verlor der Fahrer eines Opel Corsa, beim Versuch einen vor ihm fahrenden Lastzug zu überholen, die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Schutzplanken. Anschließend überschlug er sich mit seinem Pkw und kam in der Böschung zum Stillstand. Der 19 jährige Opel-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 18.000 Euro.|past

