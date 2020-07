Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mountainbike geklaut

Kaiserslautern (ots)

Ein Mountainbike ist am Wochenende in der Schoenstraße gestohlen worden. Unbekannte Täter rissen sich das Fahrrad in der Zeit zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagmittag, 13.15 Uhr, unter den Nagel. Das Rad war in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 26 abgestellt.

Es handelt sich um ein Mountainbike mit schwarzem Rahmen und den gelben Schriftzügen "18 Speed" und "Extreme". Es hat einen schwarzen Sattel mit gelben Streifen.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer das Fahrrad an sich genommen hat, oder die wissen, wo es jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

