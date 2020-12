Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1883) Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Gibitzenhof - Zeugen gesucht

NürnbergNürnberg (ots)

Am Montagabend (28.12.2020) kam es erneut zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw in Nürnberg Gibitzenhof. Mittlerweile liegt eine Täterbeschreibung vor, mit der die Polizei nach weiteren Zeugen sucht.

Der unbekannte Täter verkratzte gegen 18:30 Uhr mehrere geparkte Fahrzeuge in der Brehmstraße. Zeugen alarmierten die Polizei, welche den Unbekannten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr antreffen konnte.

Wie bereits mit den Meldungen 1858 und 1864 berichtet, kam es in den letzten Tagen im Bereich Gibitzenhof vermehrt zu Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind bis dato insgesamt knapp 100 Fahrzeuge beschädigt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen mittlerweile auf über einhunderttausend Euro. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd führt die Ermittlungen in allen drei Fällen und prüft in dem Zusammenhang auch, ob es sich in allen Fällen um ein und denselben Täter handelt.

Mittlerweile liegt eine Personenbeschreibung des Täters vor:

Etwa 60-70 Jahre alt; etwa 160-170cm groß; schlanke Statur; trug zur Tatzeit einen Hut/Mütze sowie eine blaue Mundnasenbedeckung (OP-Maske); war bekleidet mit einem dunkelgrünen Parka sowie einer dunklen Jeans.

Als besonders auffällig beschrieben die Zeugen den wackeligen Gang des Täters. Die Ermittler erhoffen sich weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 9284 - 114 in Verbindung zu setzen.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd überwachen den Bereich Gibitzenhof verstärkt. Bürgerinnen und Bürger, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machen, werden gebeten, umgehend den Notruf 110 zu wählen.

Marc Siegl /gh

