Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim A5 - Verdächtige Gegenstände auf dem Anhänger

Friesenheim (ots)

Am frühen Donnerstagabend vergangener Woche, entdeckten Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg auf der A5, Höhe Friesenheim, auf einem PKW-Anhänger mutmaßliches Diebesgut. Das Fahrzeuggespann zog zuvor durch ein verbotenes Überholmanöver die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Bei der folgenden Kontrolle wurden der Zustand des PKW, seines Anhängers, sowie die Sicherung der Ladung überprüft. Mehrere in schwarzer Folie eingewickelte Gegenstände, zu denen die drei Fahrzeuginsassen nichts sagen wollten, konnten dabei aufgefunden werden. Beim ersten Päckchen, das die Polizei öffnete, fanden die Ermittler eine Motorkettensäge, die, wie eine kurzer Abgleich der Individualnummer ergab, in Frankreich wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Auf Grund dieser Information wurden nun alle Gegenstände entpackt. Zum Vorschein kamen über 20 Baugeräte von namenhaften Herstellern und zwei hochwertige Fahrräder. Mehrere dieser Gegenstände waren ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben. Das Ziel der nun folgenden Ermittlungen ist, alle Gegenstände wieder ihren rechtmäßigen Besitzern zuzuführen, zu klären wie diese in die falschen Hände gerieten und in wie weit die drei Insassen des PKW über die Herkunft der von ihnen transportierten Güter informiert waren.

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell